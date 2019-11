Adventní trhy v Praze. Kdy a kam zajít okouknout stromek a ochutnat svařák

Vánoční trhy na náměstí Republiky začínají 30. listopadu 2019 a potrvají do 24. prosince 2019 . Bude otevřeno každý den od 10 do 19 hodin.

Zažít Vánoce na Hradě? Proč ne! Vánoční trhy můžete navštívit i na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě, a to od 23. listopadu 2019 do 6. ledna 2020. Od pondělí do čtvrtka jsou stánky otevřeny od 9 do 18 hodin, od pátku do neděle od 9 do 19 hodin.