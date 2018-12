Postup: Suroviny na těsto smícháme dohromady až vznikne mazlavé těsto, které necháme ztuhnout v lednici. Poté si připravíme náplň z mletých ořechů, cukru, vejce, citronové kůry a rumu. Vše zamícháme dohromady, aby vznikl krém. Až těsto ztuhne, vyválíme z něj tenoučkou placku, ze které vykrájíme čtverečky, do kterých poté vložíme náplň a zabalíme do malých šátečků. Těsto poté vezmeme za růžky, které trochu vytáhneme a dáme k sobě. Dvakrát omotáme a přimáčkneme, aby se nám nerozlepilo. Nakonec vložíme na plech a pečeme na 200 až 220 stupňů. Délka se bude odvíjet dle barvy. Šátečky by měly být narůžovělé, jinak budou vysušené.