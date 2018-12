Postup: Do mísy si vložíme mouku a uprostřed uděláme důlek, kam vložíme kvásek. Aby se kvasinky lépe rozmnožily, přidáme nejprve droždí s trochou cukru, poté přidáme vlažnou vodu nebo mléko, zamícháme a necháme vykynout. Do kvásku nikdy nesmí přijít sůl ani tuk, protože by jinak nevzešel. Po vykynutí se přidá zbytek cukru, vejce, sůl, tuk a případně sušené mléko. Těsto se zamíchá do hladka a přidají se rozinky. Následně těsto hněteme tak dlouho, dokud se nezačnou dělat bublinky, teprve potom bude těsto hladké a hezky na teplejším místě kynout - přibližně hodinu. Až těsto vykyne, rozdělíme ho na devět kousků. Nejprve začneme se spodkem vánočky, na ten je třeba pět kousků těsta, ze kterých rozválíme stejně dlouhé prameny. Je lepší, když těsto trochu odkyne, aby se netrhalo. Prameny se vyskládají vedle sebe a přibližně uprostřed se rozhrnou na strany tak, že na jedné straně jsou dva prameny a na druhé tři. Začínáme tam, kde máme tři prameny a přehazujeme vždy krajní pramen doprostřed. Až dojdeme na konec, celé to přehodíme a pokračujeme. Když pleteme vánočku, začínáme odshora doprostřed a otočíme ji, aby byla na začátku i na konci stejně silná. Následně se konce přimáčknou, aby se prameny nerozpletly. Střední část se plete ze tří pramenů, jako copánek. Vrchní část vánočky se připraví z posledního kousku. Ten vyválíme na dvojnásobnou délku, rozpůlíme a smotáme dohromady. Vánočku skládáme odspodu tak, že se vytvoří uprostřed mezírka, kam přijde další část. Konce vánočky nakonec přimáčkneme ke spodnímu dílu. Vánočku položíme na plech, pomažeme vajíčkem, posypeme mandlemi nebo oříšky a necháme ještě přibližně 45 minut vykynout, aby v troubě nepopraskala. Pečeme na 170 až 180 stupňů, 35 až 40 minut a přikrýváme ji alobalem, aby se nepřipálila.