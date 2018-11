Václav Pergl, Právo

„Sezonní předpovědi se zatím shodují na tom, že letošní prosinec bude teplotně nadprůměrný v celé střední Evropě. Společně s tzv. předvánoční oblevou, kdy do Česka proudí západní vlhký vzduch, takže se naplňuje se sedmdesátiprocentní úspěšností, mnoho šancí na bílé Vánoce v nížinách tedy nemáme. Snad alespoň na horách sníh bude,“ řekla Právu Dagmar Honsová z pražského Meteopressu.

Počasí posledního měsíce v roce tak zřejmě bude kopírovat celý rok, který se už v tuto chvíli jeví jako teplotně nadprůměrný. Vždyť i říjen byl takový. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla v říjnu 10 stupňů, což bylo o 1,9 stupně nad normálem z let 1981 až 2010.

Říjen tak byl spolu se stejným měsícem roku 2014 šestým nejteplejším od roku 1961, kdy meteorologové začali měsíční průměry sledovat.

A nejen to. Byl to také mimořádně slunečný měsíc. Průměrná délka slunečního svitu byla 157 hodin, což představuje 137 procent normálu z let 1981 až 2010. Zdá se ale, že opravdu teplé období pomalu končí. V tyto dny jsou ještě průměrné denní teploty skoro o čtyři stupně vyšší, než je dlouhodobý normál, ale zřejmě od čtvrtka se začne výrazně ochlazovat.

K inverznímu charakteru počasí, kdy na horách by mohlo být slunečno, ale v nížinách naopak jako pod pokličkou, tedy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, se tak přidají ještě pravé listopadové teploty.

„Už ve středu, kdy má být polojasno až oblačno, očekáváme při vyjasnění noční teploty až –2 stupně, tam kde bude zataženo 6 až 2 stupně. Denní teploty vystoupí nad 7 až 11 stupňů,“ uvedla Honsová. Dodala, že výraznější pokles teplot začne od čtvrtka, kdy noční teploty budou 5 až –3 a denní 5 až 9 stupňů. Až do víkendu by mělo být zataženo s nízkou oblačností a mlhavo.

Ani o víkendu nebude počasí lepší. Snad se jen trochu oteplí, kdy by denní teploty při vyjasnění mohly být až 10 stupňů. Od pondělí příštího týdne ale přijde znovu pokles, a ještě výraznější. Očekává se, že denní teploty budou jen 1 až 5 stupňů. „Teplé bundy už bychom měli tedy vyndat ze skříní a budeme možná potřebovat šálu i rukavice,“ uzavřela Honsová.