Postup: Rybí odřezky dáme do hrnce. Přidáme cibuli, kterou i se slupkou rozkrojíme na poloviny. Zalijeme vodou, aby maso bylo ponořené (zhruba litr) a vaříme asi 15 minut. Vývar scedíme, cibuli vyhodíme, maso si necháme stranou do polévky. Na másle orestujeme nadrobno nakrájenou kořenovou zeleninu a brambory. Zalijeme rybím i zeleninovým vývarem, přidáme nové koření, osolíme a opepříme. Vaříme do změknutí zeleniny a brambor, asi 5 minut. Polévku rozmixujeme v krém. Přidáme do ní smetanu a kousky ryby. Během vaření polévky připravíme noky - máslo utřeme s vejcem. Postupně přidáváme mléko a krupici, dosolíme, a nakonec rozmícháme nasekané bylinky. Necháme chvilku odležet. Noky tvarujeme lžící a vkládáme je do vařící se polévky. Vaříme ještě 8 minut. Nakonec polévku ozdobíme petrželkou.