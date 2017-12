Kosmetické balíčky pro ženy

Každá žena touží být krásná a kosmetická péče tomu napomáhá. V současné době hrají opět prim přírodní přípravky. Ne vždy jsou ale vhodné pro každou pokožku. Například pro citlivou, případně silné alergiky je mnohdy vhodnější dermokosmetika. Nemusí to být ale pravidlo.

Při nákupu pečujících přípravků se vždy orientujte podle věku obdarované a typu její pleti. Ideální je si zapsat, co žena běžně používá a případně se poradit přímo ve specializovaných obchodech.

Yves Rocher Dárková sada Elixir Jeunesse - obsahuje koncentrovaný výtažek z aphloie, který pleť regeneruje a chrání před negativními vnějšími vlivy a zabraňuje tak jejímu stárnutí. Denní péče a sérum s dvojím účinkem, cena: 899 Kč

FOTO: archiv firmy

Elizabeth Arden Advanced Ceramide Kapsle Denní omlazovací sérum - nové složení. Zpevní, tónuje, vyhlazuje. Klinicky prokázáno, pleť vypadá až o 10 let mladší, cena: od 1190 Kč.

FOTO: archiv firmy

Čisticí kartáček na pleť Philips VisaPure - kompletní péče o obličej poskytující viditelně osvěženou, zářící a revitalizovanou pleť. Vychutnejte si čistou, hebkou a oživenou pokožku se zdravou září, cena 5499 Kč.

FOTO: archiv firmy

Shiseido Color-smart Day Moisturizer - luxusní denní hydratační krém 50 ml. Dlouhotrvající hydratace, která vyživuje a projasňuje. SPF 30 se přizpůsobí tónu pleti, cena: 1270 Kč.

FOTO: archiv firmy

Shiseido Future Solution LX je ideální řada pro ženy, které sní o nejvyšší, vědecky ověřené péči o pleť. Podporuje aktivaci genu dlouhověkosti, dokáže regenerovat sílu buněk přímo od jejich zdroje a napravit i poškozené kožní buňky, cena od 2290 Kč.

FOTO: archiv firmy

Kosmetická sada Kneipp Ranní polibek sprchová pěna 2 x 200 ml. Ovocně osvěžující vůně pomerančového květu spolu s pěstícím jojobovým olejem pečují o vaši pokožku, cena 389 Kč.

FOTO: Hartmann

Dárkový balíček Sedmikráskové pleťové lázně. Objevte kouzla krásy: hydrataci, omlazení, zpevnění, regeneraci a rozjasnění. Obsahuje: Hydratační peelingovou masku, Anti-aging sérum na oči a ústa, podkladový fluid a Pleťový olejový elixír, cena: 995 Kč.

FOTO: Manufaktura

Skeyndor Power C + suchá pleť Krém suchá pleť 50 ml + Oční krém 15 ml + Koncentrát vitaminu C 7x1 ml + Paleta očních stínů 98 ks x 1 g, cena: 1360 Kč

FOTO: archiv firmy

La Mer Crème de la Mer Pleťový krém - luxusní hydratační péče. Jedinečný originál viditelně mění už po prvním použití vzhled pleti. Zklidňuje dokonce i velmi citlivou pleť, cena: od 4999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Bioderma Sensibio čisticí pěnivý gel 200 ml + Sensibio Rich krém 40 ml. Přípravky pro čištění a péči o citlivou a intolerantní pleť se sklony k podráždění, cena: 599 Kč.

FOTO: archiv firmy

Vichy NeOvadiol Magistral - ideální k péči o pleť pro všechny ženy po menopauze, které chtějí účinně bojovat proti ztrátě hutnosti pleti, zcitlivění a vysušení pleti v důsledku menopauzy, cena: 1199 Kč.

FOTO: archiv firmy

Eucerin Dárková sada Hyaluron-Filler. Intenzivní vyplňující přípravky Hyaluron-Filler - vysoce účinné pleťové krémy proti vráskám s omlazujícími účinky - denní, noční a oční krém, cena: 1369 Kč.

FOTO: archiv firmy

Astrid Dárková sada Beauty Elixir. Hedvábný čisticí pleťový olej Beauty Elixir 145 ml a Hydratační denní krém proti vráskám s UV filtry Beauty Elixir 50 ml, cena: 219 Kč.

FOTO: archiv firmy

Clarins Multi Active Set. Dárkový set péče o pleť XMAS - denní krém Multi Active 30+ 50 ml, noční krém 15 ml, mini balzám na rty a kosmetickou taštičku, cena: 1759 Kč.

FOTO: archiv firmy

Hydratační gelové rukavice, návleky a ponožky s přírodními oleji, které dodávají pokožce výživu, pocit vláčnosti a hebkosti, a to bez pocitu mastnoty a chemie. Pokožka je vyživená, suchá kůže změkčená, popraskaná kůže se začíná hojit, cena: od 275 Kč.

FOTO: zdravibezchemie.cz

Dárkový set fenjal Vitality - tělové mléko, sprchový gel a deodorant s aktivní složkou Happybelle, která pleť rozjasňuje a dodává jí pocit štěstí a vitality. Pokožka je hydratována a zároveň chráněna proti volným radikálům, cena: 249 Kč.

FOTO: archiv firmy

Phyris – balíček proti vráskám: Hydro Tonic 200 ml – hydratační tonikum bez alkoholu pro suchou a citlivou pleť. Retinol Cream 50 ml – redukuje vrásky a linky. Beauty Dreams 30 ml – luxusní a třpytivé pleťové sérum, cena: 1815 Kč.

FOTO: archiv firmy

Sada přírodních přípravků k ošetření ložiskové lupénky Dr Michaels. Čisticí Skin Care Gel napomáhá snížení loupání a vyhlazení kůže. Skin Care Krém tlumí svědění, strupovitý vzhled kůže, Skin Care Olej pomáhá hydrataci pokožky a k vytvoření ochranného filmu.

FOTO: archiv firmy

Dárkový Essenté Set pro zpomalení stárnutí pleti - pro pleť se začínajícími známkami stárnutí a pro eliminaci vzniku prvních vrásek. Set obsahuje: Mycí emulzi s AHA kyselinami, Vitalizační krém a Intenzivní oční krém, cena: 1 313 Kč.

FOTO: archiv firmy

Shiseido Clear Mega-hydrating Cream / hydratační pleťový gel 50 ml - krém, který vypadá jako gel. Neustále vypíná, vyživuje, může být opětovně aplikován i na make-up. Projasňující hydratační krém, cena 1270 Kč

FOTO: archiv firmy

Balíčky s dekorativní kosmetikou

Balíček s dekorativní kosmetikou ocení všechny ženy, které se rády líčí a záleží jim na jejich vizáži. Pokud váháte nad správným odstínem, pak rozhodně nic nezkazíte černou řasenkou, jemným leskem na rty, paletkou očních stínů s bohatým výběrem barev a transparentním pudrem.

Sensei Luminous sheer foundation - ultra lehký, tekutý make-up s rozjasňujícím efektem. Lehce se nanáší na pokožku, výsledkem je dlouhotrvající rozjasněný, hydratovaný a přirozený vzhled. Tento revoluční make-up splyne dokonale s pletí, cena: 1390 Kč.

FOTO: archiv firmy

Maybelline Dárková sada dekorativní kosmetiky na oči (Volum Express The Colossal). Řasenka s megakartáčkem pro kolosální objem Colossal Volum Express 10,7 ml a Kajalová tužka na oči Colossal Kajal Eyeliner 4 g, cena: info v obchodě.

FOTO: archiv firmy

Bobbi Braun Shimmer Brick Rozjasňovač. Oční stín, rozjasňovač, bronzující pudr, to všechno v jednom, cena: 1265 Kč.

FOTO: archiv firmy

Zoeva Opulence Vegan sada štětců, cena: 2475 Kč

FOTO: Douglas

Avon Dárková sada bronzujících perel a řasenky True Colour, cena: 199 Kč

FOTO: archiv firmy

Estée Lauder Blockbuster Anglo Make-up kufřík, luxusní sada s dekorativní kosmetikou, cena: 3299 Kč

FOTO: archiv firmy

Estée Lauder Nights Red Lips Dárkový set XMAS, cena: 999 Kč

FOTO: archiv firmy

Marionnaud My make up Festive look - je zde vše, co je na glamour look potřeba. Oči zvýrazní kajalová tužka a oční stíny, rty prokouknou se rtěnkou, líčka vyzdvihne tvářenka a správný lesk dodají gely s flitry v růžovém a zlatém odstínu, cena: 449 Kč.

FOTO: archiv firmy

Marionnaud XXL Eyeshadow palett. Paleta očních stínů XMAS, cena: 879 Kč

FOTO: archiv firmy

Marionnaud Irrestible Kabuki set - štětcem vykouzlíte na tvářích přirozeně vypadající líčka, či doladíte pudr. Set obsahuje také malou zlatou kosmetickou taštičku, kterou využijete na další kosmetické nezbytnosti, cena: 449 Kč.

FOTO: archiv firmy

Marionnaud Golden Glow Spray - retro flakón - stačí zmáčknout balónek a nechat na pokožku či vlasy dopadnout třpytivý pudr ve zlatavém tónu. Kromě třpytek na nás dopadne ještě krásná, příjemná vůně luxusu, cena: 299 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dermacol Dárková sada dekorativní kosmetiky na oči Mega Lashes Mascara & Powder Eyebrow Shadow, cena: 399 Kč

FOTO: archiv firmy

Nová Rouge Velvet the Lipstick od Bourjois - obsahuje zvlhčující komplex a zachovává dokonalou rovnováhu mezi vysokou propustností pigmentu a esenciálními oleji. Vydrží déle a uspěje tam, kde ostatní matné rtěnky selhaly. 12 odstínů, cena: 299 Kč

FOTO: archiv firmy

Sensei Luminous Sheer Foundation - ultra lehký, tekutý make-up s rozjasňujícím efektem. Výsledkem je dlouhotrvající rozjasněný, hydratovaný a přirozený vzhled. Tento make-up splyne s vaší pletí tak dokonale, že o něm ani nebudete vědět, cena: 1390 Kč.

FOTO: archiv firmy

Limitované sady Eos. Zleva: Péče o tělo s balzámem na rty Visibly Soft, Honey Apple, krémem na ruce Berry Blossom a tělovým mlékem Berry Blossom, cena: 344 Kč; Holiday Trio s balzámem na rty Organic Vanilla Bean, Visibly Soft Peppermint Mocha a Sparkling Ginger, cena: 398 Kč; Balzám na rty Eos Visibly Soft Peppermint Cream, cena: 159 Kč

FOTO: archiv firmy

Rimmel řasenka Wonder’Fully Real s linkou na oči Wonder Wing. Zvýrazňující řasenka přináší fantastickou délku, oslnivý objem a efekt falešných řas, který vypadá přirozeně. Pomocí zvýrazňovací linky dotvoříte efekt plnějších řas. Cena: 229 Kč a 189 Kč

FOTO: archiv firmy

Vůně dodají na ženskosti

Vůně patří mezi nejoblíbenější vánoční dárky. Každé ženě se líbí něco jiného, proto je vždy lepší vsadit na klasiku, a tedy její oblíbenou vůni. Nebo vyhledat odborníka v parfumériích, který dokáže poradit s vůní v podobném duchu.

Dolce&Gabbana The One Eau de Toilette je okouzlující, smyslná a ženská vůně, jež jí propůjčuje bělostná lilie. Živější a svěžejší než kdy jindy, tato květinová vůně zachycuje všechny nuance. Cena: 50 ml 2100 Kč

FOTO: archiv firmy

Elie Saab Parfums Girl of Now - inspirovaný módní přehlídkou Elieho Saaba v Paříži. Žena se zlatou aurou a neomezenou energií přitahuje pohledy všech přítomných v sále. Její zářivý úsměv zastavuje čas. Ano, to je ona - Girl of Now. Cena za 50 ml: 2350 Kč

FOTO: archiv firmy

Narciso Rodriguez For her Fleur Musc. Vůně zachycuje svobodu a ženskost, která vše zahaluje; vyzařuje novou vitalitu a skýtá smyslné sebevědomí. Cena: od 1690 Kč

FOTO: archiv firmy

Viva la Juicy Glacé parfémová voda ve spreji 50 ml. Vůně, která zcela změní váš svět a vše bude krásnější, chladivější, ostřejší a v naprostém kontrastu s všedností každodenního života. Cena: 1750 Kč

FOTO: archiv firmy

Avon Dárková sada Premiere Luxe - orientálně-dřevitě-květinová, cena: 429 Kč

FOTO: archiv firmy

L´Occitane Terre de Lumière parfémovaná dárková sada - EDP Terre de Lumière 90 ml, jemný sprchový gel 50 ml, zkrášlující tělové mléko 50 ml a krabička Terre de Lumière. Cena: 2550 Kč

FOTO: archiv firmy

Dolce Gabbana Light Blue Toaletní voda pro ženy. Dárkový set XMAS - senzační parfém je ohromující a neodolatelný jako radost ze života. Toaletní voda Light Blue 25 ml a tělový krém 50 ml, cena: 1299 Kč

FOTO: archiv firmy

Lancôme La Vie Est Belle parfémová voda. Dárkový set XMAS obsahuje: parfémovou vodu 50 ml, sprchový gel 50 ml a tělové mléko 50 ml. Základem vůně je kosatec, květinové tóny zvýrazňuje jasmín sambakový a květ tuniského pomeranče, cena: 2399 Kč

FOTO: archiv firmy

Clinique Happy set vůní - roztančí vaši mysl a vykouzlí vám úsměv na tváři. Mladistvá a neobyčejně svěží vůně v sobě ukrývá nespoutanost, svobodu a radost ze života. Parfémovanou vodu Happy si okamžitě zamilujete, cena: 1590 Kč

FOTO: archiv firmy

Kosmetický balíček pro krásné vlasy

Přípravky na vlasy vybírejte podle typu vlasů (suché, jemné, mastící, vlnité apod.), a to jak u šampónů, kondicionérů, masek i stylingu. Všechny tyto přípravky pak mohou doplnit hřebeny, gumičky, ale i malé spotřebiče v podobě kulmy, žehličky či fénu.

Schwarzkopf Professional Dárková sada péče o barvené vlasy BC Bonacure Color Freeze (Šampon + Kondicionér ve spreji + Vlasová kúra), cena: 429 Kč

FOTO: archiv firmy

L´Oreal Professionnel Pro Fiber Re-create - pro všechny typy vlasů ztenčené v délkách a koncích, cena: 898 Kč

FOTO: archiv firmy

Kerastase Aura Botanica. Luxusní přírodní řada pro rozzáření mdlých vlasů - šampónová lázeň, kondicionér a jako dárek lak na vlasy V.I.P. Volume Powder, cena: 1350 Kč

FOTO: archiv firmy

Matrix Oil Wonders Volume Rose - profesionální péče o vlasy - pro objem a výživu jemných vlasů - šampon 300 ml, balzám 200 ml a lak na vlasy 400 ml, cena: 460 Kč

FOTO: archiv firmy

Elegantní pánský kartáč na vlasy Tangle Teezer Groomer, cena: 239 Kč

FOTO: archiv firmy

Maraes Color Nourishing Doppio Elixir con Monoi de Tahiti - péče s působením keratinu a hedvábí pro dodání intenzivní výživy, měkkosti a nové síly vlasům. Vlasy jsou viditelně zářivější, silnější, zdravé a vyživené po 5-10 minutách aplikace, cena: 1976 Kč.

FOTO: Viviane

Toni&Guy Dárková Kazeta Glamour - obsahuje suchý šampon Glamour Volume 250 ml, hydratační sprej pro lesk vlasů 150 ml a pouzdro na IPad. Cena: 399 Kč

FOTO: archiv firmy

Owya Micro Stimulating Hair Bath - účinně bojuje proti vypadávání vlasů a pomáhá k obnově vlasové pokožky. Pro ženy i muže. Obsahuje esenciální olej z máty a mentolový extrakt, antibakteriální týk, s mahagonem a extraktem ze zelené kávy. Cena: 654 Kč

FOTO: Rolland

Péče o ruce a nehty



Vánoční balíček, který opět potěší všechny věkové kategorie. Kromě krémů na ruce zkuste vsadit i na peeling, manikúru či laky na nehty.

Zleva: Yves Rocher Krém na ruce, bílá vanilka, cena: 99 Kč. Manufaktura Pečující krém na ruce & nohy s vřídelní solí, bambuckým máslem a levandulí, cena: 169 Kč. Douglas Home Spa krém na ruce Beauty of Hawaii Hibiscus & Macadamia, cena: 149 Kč. EOS Berry Blossom Krém na ruce, cena: 179 Kč. Dove Krém na ruce pro suchou pokožku Derma Spa Cashmere Comfort (Hand Cream) 75 ml, cena: 115 Kč. Phyris Krém na ruce proti předčasnému stárnutí, cena: 295 Kč

FOTO: archiv firem

Zleva: L´Occitane Balzám na ruce s bambuckým máslem 150 ml, cena: 635 Kč. Dermacol Intenzivní regenerační krém na ruce SOS Repair 75 ml, cena: 79 Kč. Nivea Regenerační balzám na ruce Repair & Care 75 ml, cena: 100 Kč. Bioderma Atoderm krém na ruce 50 ml, cena: 109 Kč. Mixa Vyživující krém na ruce 100 ml, cena: 79 Kč. Manufaktura Regenerační krém na ruce s výtažky z medu a rakytníku a bambuckým máslem, cena: 159 Kč

FOTO: archiv firem

Zleva: Yves Rocher Peelingový olej na ruce s bio arnikou, cena: 99 Kč. Rituals Ayurveda Hand Scrub, cena: 320 Kč. Manufaktura Výživný a zjemňující peeling na ruce s mandlovým olejem, cena: 159 Kč. Clinique Tělový peeling Sparkle Skin 200 ml, cena na Zboží.cz: 489 Kč. Avon Vyživující peeling na ruce a nohy s bambuckým máslem 75 ml Planet spa, cena: 60 Kč

FOTO: archiv firem

Zleva: Yves Rocher Zpevňující a vyživující olej na nehty, cena: 199 Kč. Sally Hansen Intenzivní péče pro extrémně poškozené nehty Nail Rehab, cena: 199 Kč. Avon Péče o nehty se zlatými částečkami Avon True (Base Coat) 10 ml, cena: 59 Kč. L´Occitane Olej na nehty a nehtovou kůžičku s 30 % bambuckého oleje, cena: 360 Kč. Clarins Krém na ruce a nehty Jeunesse Des Mains 100 ml, cena na Zboží.cz: 360 Kč. Vichy Krém na ruce a nehty proti tmavým skvrnám SPF 15 40 ml, cena: info v lékárně. Sensai Cellular Performance Intensive Hand Treatment - luxusní krém na ruce a nehty chrání před pigmentací, cena: 2439 Kč.

FOTO: archiv firem

Zleva: Avon Dlouhotrvající lak na nehty True Color (Nail Wear Pro+) 10 ml, odstín Coral reef. Cena: 55 Kč; Yves Rocher Lak na nehty s gelovým efektem, odstín Rouge Imperial. Cena: 119 Kč; Bourjois Lak na nehty (La Laque Nail Polish) 10 ml, odstín Are you ready. Cena: 135 Kč; Tom Ford Nail Lacquer. Cena: 950 Kč; Yves Rocher Zářivý lak na nehty, odstín Cerise noire. Cena: 79 Kč

FOTO: archiv firem

L´Occitane Hugs and kisses Růže. Obsah sady: Balzám na rty Bambucké máslo Růže 12 ml, Krém na ruce Bambucké máslo Růže 30 ml, cena: 450 Kč

FOTO: archiv firmy

Péče o tělo a přípravky, které navodí pohodovou a relaxační atmosféru



Péče o tělo nemusí zůstat jen u hydratace a zvláčnění pokožky, pomáhá i uvolňovat mysl i relaxovat.

Yves Rocher Vánoční sada. Kouzelné bretaňské lesy se letos staly inspirací pro limitovanou vánoční edici, která zahalí vaše sváteční dny do vůně bílé vanilky a červených lesních plodů, cena: 699 Kč.

FOTO: archiv firmy

Lush Wonderful Christmas Time - Osmý div světa. Šumivá, bublinková a voňavá nálož pro všechny milovníky koupelových rituálů. Cena: info v obchodě

FOTO: archiv firmy

Rituals Ayurveda Balancing Collection L. Dárková sada s vůní indické růže, mandlového oleje a himalájského medu. Obsahuje sprchovou pěnu, tělový scrub, tělový krém, sprej na tělo a tkaniny Ayurveda Bed and Body Mist, cena: 1160 Kč.

FOTO: archiv firmy

Mark Christmas package For her - prostřednictvím tohoto balíčku dopřeješ relax tváři a teploučko a pohodlí nohám. Obsahuje: Fusakle – dámské podkolenky, Mark face scrub, ručník na tvář – barva podle dostupnosti, cena: 658 Kč

FOTO: Markscrub

Dárkový kosmetický balíček Manufaktura Med & Rakytník. Zjemňující sprchový gel a regenerační krém na ruce, ideální do chladných dnů, doprovází nádherná, hřejivě-svěží vůně. Lahodný poctivý sirup napomůže posílení přirozené odolnosti, cena: 491 Kč.

FOTO: archiv firmy

Mixa Dárková sada Cold Cream. Multi-komfortní tělové mléko pokožku vyživuje a zklidňuje projevy suchosti. Hydratační krém Cold 24 hodin pro pohodlí citlivé a suché pleti, cena: info v lékárně.

FOTO: archiv firmy

Vivaco Luxusní sada kosmetiky Goji. Hedvábný sprchový olej se při kontaktu s vodou mění na lehkou, zjemňující pěnu s originální a jedinečnou konzistencí. Tělové mléko se rychle vstřebává do pokožky a zanechává ji dokonale hydratovanou, cena 199 Kč.

FOTO: archiv firmy

Indulona měsíčková. Dárková sada obsahuje: tělové mléko 250 ml, tělový krém 75 ml, krém na ruce 85 ml, cena 239 Kč.

FOTO: archiv firmy

Biderma Atoderm Sprchový olej 1 l + vysoce zklidňující balzám 500 ml, cena od 739 Kč

FOTO: archiv firmy

Yves Rocher Dárková sada Mango&Koriandr. Objevte esenci vitality - tělové mléko, sprchový gel, 2krát krém na ruce, tělový peeling, mýdlo, cena 519 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dermacol Dárková sada sprchových gelů Aroma Ritual. Energizující sprchový gel růžový grep Aroma Ritual 250 ml, povznášející sprchový gel Mandarinkový Sorbet 250 ml, vzpružující sprchový gel Rozpustilý Citron 250 ml, cena: 179 Kč

FOTO: archiv firmy

Dárkový set fenjal Vitality - tělové mléko, sprchový gel a deodorant s aktivní složkou Happybelle, která pleť rozjasňuje a dodává jí pocit štěstí a vitality. Pokožka je hydratována a zároveň chráněna proti volným radikálům, cena 249 Kč.

FOTO: archiv firmy

Kosmetické dárky pro muže

L'Eau Majeure D'Issey. Parfém s prvky bergamotu a grapefruitu, který vůni dodává jiskrné aroma. Vůně slaného dřeva unášeného na vlnách moře je zastoupena jantarovým dřevem, které vůni dodává specifický prvek mužnosti, cena od 1750 Kč.

FOTO: Issey Miyake

Yves Rocher Dárková sada pro muže - luxusní péče přírodní kosmetiky na a po holení, s bambuckým máslem, vhodné i pro velmi citlivou pleť, cena 659 Kč.

FOTO: archiv firmy

Britská veganská kosmetika pro muže Bulldog. Hydratační krém pro citlivou pleť, 219 Kč. Olej na vousy pro normální pleť - upraví, zjemní a zformuje mužský vous, takže zůstává měkký, lesklý a nesvědí, 189 Kč. Hydratační krém pro normální pleť, 219 Kč

FOTO: DM Drogerie

Rituals Samurai Refreshing Ceremony XL. Tygří tráva, ženšen a organický bambus ochrání a vyživí pokožku. Japonská máta osvěží mysl. Obsahuje: 2x sprchová pěna, tělový peeling, antiperspirant, vůně do auta, voda po holení a lotion na ruce, cena: 1890 Kč

FOTO: archiv firmy

Manufaktura Toaletní voda MEN & Bicycle. Rafinovaná až lehce provokativní, sportovní a přitom elegantní, citrusová i dřevitá vůně, cena 695 Kč

FOTO: archiv firmy

L´Oréal Professionnel Homme. Energizující šampon 250 ml, tvarující hlína 50 ml. Šampon dodává objem všem typům vlasů, fixační pasta s matným efektem a neceser, cena: info v kadeřnictví

FOTO: archiv firmy

Cpt. Fawcett Dárková sada štětky, strojku a mýdla na holení - luxusní sada na holení, se kterou můžete směle po vzoru kapitána Fawcetta procestovat celý svět, cena 2990 Kč.

FOTO: archiv firmy

Just Rock patří mezi první vůně luxusní módní kolekce Zadig &Voltaire. Pour Lui temná a jedinečná vůně pro něj, tvořená temnými tóny pačuli zachycené v kadidle. Srdcem vůně se stala černá vanilka a tonka fazole s nádechem kořeněných tónů, cena 1490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Šampon pro normální vlasy Sachajuan 250 ml - šetrný pro každodenní použití, pro normální vlasy. Stimuluje vlasy a vlasovou pokožku pro dosažení zdravého vzhledu, cena 580 Kč. Pasta na vlasy 75 ml - zajišťuje silnou a zároveň pružnou fixaci, cena 600 Kč.

FOTO: Bomton

Playboy Endless Night! - stačí jen několik kapek a vaše noc se stane otevřeným herním prostorem. Odolá naplno prožitému nočnímu hýření, svůdnému tanci i stoupající teplotě žhavé noci. Navoňte se a ovládnete noc, cena EDT 100 ml 349 Kč.

FOTO: archiv firmy

David Beckham Respect - dřevitá aromatická vůně, inspirovaná taktním a čestným charakterem, vystihuje všechno, co David považuje za správné a pravdivé. Respect je unikátním vyjádřením opravdového moderního gentlemana. Cena za 40 ml: 690 Kč

FOTO: archiv firmy

Vichy Homme Hydra Mag Vánoce 2017 - hydratační péče proti známkám únavy - péče 2v1 na obličej i oči, která posiluje pleť a zmírňuje známky únavy, sprchový gel, cena 675 Kč.

FOTO: archiv firmy

Vichy Dercos Neogenic kúra pro znovuobnovení vlasů 28x6 ml. Napomáhá optimalizovat funkci kmenových buněk při znovuobnovení vlasů. Reaktivuje vlasové váčky z neaktivní fáze. Průměrně 1700 nových vlasů za 3 měsíce, cena 1599 Kč.

FOTO: archiv firmy

Yves Rocher Toaletní voda Ambre Noir 100 ml. Intenzivní přitažlivost dřevitých tónů a kořeněná smyslnost. Složení rostlinného původu, cena 1290 Kč

FOTO: archiv firmy

Paul Mitchell pomáda pro zpevnění a intenzivní lesk vlasů Mitch Barber´s Classic Moderate Hold/High Shine 85 g, cena 519 Kč

FOTO: archiv firmy

Dove Dárková sada pro muže MenCare Elements + ručník - sada, která potěší naprosto všechny generace mužů, cena: info v obchodech

FOTO: archiv firmy

Dove Dárková sada Men Care Clean Comfort, cena: 349 Kč

FOTO: archiv firmy

Osvěžující parfémovaná dárková sada L´Homme Cologne Cedrát. Toaletní voda 75 ml, sprchový gel 250 ml a deodorant sprej 130 ml, cena: 1890 Kč

FOTO: archiv firmy

Nivea Dárková sada pro dokonale hladké oholení Lot Protect. Pečující voda po holení Protect & Care 100 ml a pečující pěna na holení 200 ml, cena: 319 Kč

FOTO: archiv firmy

Kosmetická taška Fa Men Box Premium, ve které je šampón Power Men Syoss, sprchový gel a deodorant Fa Extreme, cena 320 Kč.

FOTO: archiv firmy

L´Oreal Men Expert. Extra osvěžující voda po holení ke zklidnění podrážděné pokožky. Šampon pro posílení slabých vlasů s tendencí vypadávat vyživuje vlasy od kořínků a posiluje vlasové vlákno. Pěna na holení pro citlivou pleť, cena 319 Kč

FOTO: archiv firmy