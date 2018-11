das, Novinky

Nejtypičtěji se vinná klobása stočí do spirály, která se zajistí špejlí a osmaží na rozpáleném tuku. Některé zdroje uvádějí, že červené kolo, které tímto způsobem vznikne, připomíná Slunce a tím pádem se vinná klobása dostala na vánoční tabuli jako symbol slunovratu.

Vinná klobása není rozhodně na svátečním stole novinkou. První zmínky nalezneme již v kuchařkách z 19. století, pravděpodobně jde o příbuznou bílé bavorské klobásy.

Jak poznat v prodejně kvalitní bílou klobásu?



Kvalitu klobásy nejde na první pohled určit, jestli je skutečně dobrá zjistíme, až se do ní zakousneme.

„Napovědět o kvalitě vinné klobásy může už cena, potom také to, zda je v přírodním střívku, které bývá lesklé, křehké, pružné a neláme se, i když se celkem dobře trhá. Při tepelném opracování by pak klobásy neměly popraskat a jejich barva by měla přecházet od světle šedivé až po růžovou,” vysvětluje Vít Morkus z Pražského řeznictví.

Co by měla obsahovat?



Každý řezník má své specifické receptury, ale základ by měl vždy vycházet z daných norem. Klasická vinná klobása se vyrábí z vepřového nebo hovězího masa (dříve se používalo i telecí), které se jemně umele, přidají se rohlíky namočené v mléce, bílé víno, muškátový květ a citrónová kůra. Někteří řezníci přidávají více vína, jiní vyrábějí klobásu se smetanovou nebo s jinou příchutí.

„Zákazníkům doporučuji již před Vánoci zakoupit klobásy v malém množství od různých výrobců a vyzkoušet je. A až na základě této ochutnávky se rozhodnout, od koho pravidelně klobásy brát,” radí Morkus.

Vyhlášené jsou například poctivé klobásy z řeznictví U Dolejších v Davli.

FOTO: řeznictví U Dolejších v Davli

Ideální úprava?



To je velmi individuální, co rodina, to speciální úprava vinné klobásy. Je to podobné, jako ve známém českém filmu, kde se obyvatelé dvou vesnic přou o to, jestli divočáka připraví se šípkovou omáčkou, nebo se zelím.

Receptů na tu nejlepší je několik, někdo nedá dopustit na klobásu smaženou v trojobalu, jiný ji zase peče v troubě nebo praží na pánvičce. Bude-li klobása vyrobena z čerstvých a kvalitní surovin, pak už není potřeba ji dále dochucovat.

Vinná klobása s křenovou bramborovou kaší FOTO: Pražské řeznictví (3x) Suroviny pro 2 osoby: 600 g vinné klobásy, slunečnicový olej (na smažení), 600 g brambor, 4 lžíce čerstvě nastrouhaného křenu, 100 ml smetany, 20 g másla, sůl

Postup: Brambory uvaříme v osolené vodě doměkka, slijeme. Nastrouhaný křen povaříme se smetanou na mírném ohni a přes sítko do misky scedíme. Teplou ochucenou smetanu přidáme do brambor společně s máslem a rozšťoucháme. Kaši dochutíme solí. Vinnou klobásu naporcujeme, stočíme do šneka, sepneme párátkem a opečeme na oleji z obou stran dozlatova.

Vinná klobása na černém pivě Suroviny pro 2 osoby: 600 g vinné klobásy, slunečnicový olej, 50 g anglické slaniny, 2 cibule, 2 stroužky česneku (utřené), 100 g krájených rajčat v rajčatové šťávě (konzerva), 100 ml černého piva, sůl, černý pepř mletý

Postup: Vinnou klobásu naporcujeme, stočíme do šneka (množství vyjde asi na 4 ks), sepneme párátkem a z obou stran krátce smažíme na oleji. Pak šneky vyskládáme do pekáče. Na pánvi osmahneme nakrájenou slaninu, přidáme cibuli nakrájenou na měsíčky, utřený česnek, po 5 minutách vmícháme protlak a pivo. Dochutíme solí a pepřem, necháme trochu vysmahnout tekutinu do mírného zhoustnutí. Směs nalijeme ke klobásám, dáme péct do trouby vyhřáté na 180 °C na 15 minut.

Hamburger z vinné klobásy s karamelizovanou cibulkou Suroviny pro 2 osoby - na burgery: 600 g vinné klobásy, 1 hrst čerstvé petržele, 2 lžíce sušeného tymiánu, 2 stroužky česneku (utřeného), 1 bílek, šťáva z ½ citronu + strouhaná kůra, máslo na potření, polníček, hrubozrnná hořčice, housky Na karamelizovanou cibulku: 2 lžíce oleje, 2 lžíce másla, 3 cibule nakrájené na kolečka, 2 lžíce cukru, 2 lžíce balzamikového octa, sůl Postup: 1. Karamelizovaná cibulka - v kastrolu rozehřejeme olej s máslem, přidáme cibuli, necháme zesklovatět. Přidáme cukr a opékáme do zezlátnutí. Potom přidáme balzamikový ocet, za občasného míchání necháme pod pokličkou karamelizovat asi 15 minut. 2. Burgery - obsah klobásy vymáčkneme ze střívka, smícháme s uvedenými ingrediencemi. Vytvarujeme placičky, potřeme máslem, pečeme v troubě zahřáté na 180 °C dozlatova (asi 10–15 minut). Housky rozkrojíme, spodní díl potřeme hrubozrnnou hořčicí, přidáme polníček, maso, cibulku a přiklopíme druhou částí housky.

Grilovaná omeleta s vinnou klobásou

FOTO: Tescorecepty (3x) Suroviny: 800 g vinné klobásy, 12 vajec, 2 červené papriky, 4 jarní cibulky, 4 lžíce olivového oleje, petrželka, sůl, pepř

Postup: Vinnou klobásu stočíme a zašpejlujeme. V míse rozmícháme vejce, přidáme sůl a pepř. Papriku a jarní cibulku nakrájíme na menší kousky. Pánev vymažeme olejem. Nalijeme do ní rozšlehaná vejce, povrch zasypeme paprikou a jarní cibulkou. Doprostřed pánve vložíme krátce – asi na 5 minut – předgrilovanou vinnou klobásu. Grilujeme asi 5 až 10 minut.

Vinná klobása v těstíčku a bramborová kaše

Suroviny: 800 g vinné klobásy, 2 vejce, 2 stroužky česneku, 50 g hladké mouky, 1 jablko, petržel, 200 ml oleje Na bramborovou kaši: 1 kg brambor typu B, 200 ml mléka, 50 g másla, špetka soli, špetka pepře Postup: Vinnou klobásu zatočíme do šneků, trochu poprášíme hladkou moukou a zpevníme špejlí. V misce rozšleháme vejce s utřeným česnekem, moukou, nastrouhaným jablkem a nasekanou petrželkou. Klobásku obalíme v těstíčku a rovnou vložíme na rozpálený olej v pánvi. Smažíme z obou stran dozlatova. Připravíme bramborovou kaši. Uvařené brambory rozmixujeme s mlékem, máslem a dochutíme solí a pepřem.