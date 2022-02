USA jsou připraveny evakuovat Zelenského

Ředitel CIA William J. Burns už v lednu při návštěvě Kyjeva prezidenta upozornil, že by svou bezpečnost neměl brát na lehkou váhu. Už tehdy přitom zpravodajské služby odhadovaly, že by Rusko mohlo mít v Kyjevě lidi, kteří jsou připraveni hlavu státu odstranit.

„Varovali jsme ho nejen před možnou invazí, ale také před nebezpečím, které hrozí jemu osobně. Stále jsme připraveni mu jakkoli pomoci,” potvrdil pro The Washington Post poslanec Adam B. Schiff, který je předsedou sněmovního zpravodajského výboru Spojených států.

Svržením, zajetím či snad dokonce odstraněním Zelenského by Putin měl volnou cestu k dosazení vlastní loutky, na což už v lednu upozornila britská vláda. Schiff se obává, že pokud by se Rusům skutečně podařilo Zelenského zajmout, mohli by ho donutit k ústupkům.