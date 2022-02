Ukrajinci mají strach i vztek

Lhal bych, kdybych říkal, že se nebojím, a nejvíc se bojím o své děti a ženu,“ uvedl pro Novinky kyjevský novinář Andrij Kovalenko a dodal, „Cítím vztek a nenávist.“

Popsal také zážitky od čtvrtečního ranního ruského útoku: „Před dvěma dny jsem vstal ve 4:45 kvůli explozím blízko našeho domu. Tři ruské vrtulníky vybuchly nedaleko místa, kde žijme. Je to všechno surreálné.“

Ve městě okamžitě propukla panika. „Situace byla velmi chaotická, možná to bude za pár dní lepší, ale ráno zkolabovaly samoobsluhy a drogérie, protože si lidé museli koupit všechno co by mohli potřebovat. Bankomaty fungovaly, ale byly u nich dlouhé fronty, velké fronty byly na hlavních ulicích, jak se mnoho lidí chtělo dostat z Kyjeva. Kolem oběda se to uklidnilo, panika polevila. Kvůli velkým dopravním zácpám na cestě z Kyjeva se někteří lidé vrátili do svých bytů.“

My jsme nechtěli tuhle válku, ale budeme bránit svou svobodu. Nechceme žít v Putinově režimu Andrij Kovalenko

Andrij se nakonec rozhodl také odjet: „Včera (v pátek) ráno jsem se rozhodl odvézt rodinu daleko od Kyjeva, protože je příliš nebezpečné tam zůstávat. Ale na Ukrajině teď není žádné místo, kde by se člověk cítil bezpečný. Nyní jsme mimo město, ale celou dobu tu létají vojenská letadla a helikoptéry. Na silnicích jsou vojenská vozidla. Z okna bytu mohu vidět vojenská vozidla na ulicích.

K situaci uvedl: „Obchody a lékárny jsou otevřené, ale na pumpách není žádný benzín.“

Fronta u benzínové pumpy ve Lvově Foto: Pavlo Palamarchuk, Reuters

Podobné zážitky popsala Novinkám.cz skladnice Halyna, která pracuje v Praze: „Hned (ve čtvrtek) ráno jsem volala mámě do Ivano-Frankivska. To už létaly na městem rakety. Ve městě bylo všechno zavřené. Obchody se ráno neotevřely. Jen lékárny. Až večer se otevřel malý krámek s potravinami. S mámou jsem mluvila několikrát. Pořád plakala. Nakonec s mojí sestrou, mým a jejím synem odešli do vesnice kousek za městem. Ve městě to není bezpečné.“

Sama neví, co dělat. Zvažovala, že by se vrátila, chtěla by dostat z Ukrajiny svého syna, ale neví jak.

Učitelka Iryna, která je ve Lvově a má příbuzné v Ivano-Frankivsku, popsala čtvrteční vývoj: „Nad Lvovem nic nelétalo, ani rakety ani letadla, ale ve lvovské oblasti a v Ivano-Frankivsku byly slyšet výbuchy u armádních zařízení. Tak tomu bylo po celé Ukrajině, výbuchy byly především u vojenských objektů, ale i všude jinde.”

Obrněná auta ukrajinské armády v ulicích Kyjeva Foto: Efrem Lukatsky, ČTK/AP

Programátorka Chrystyna žijící ve Lvově, která ještě na začátku týdne uváděla, že by za žádnou cenu neodjela, už změnila názor: „Odjedeme, pokud to tady bude nebezpečné. Nyní jsou dlouhé fronty na hranici.“

„Tady (ve Lvově) propukla panika, jsou fronty v obchodech i na benzínkách. Lidé si vybírají peníze.“

Lidé však nemyslí jen na útěk, dodal Andrij Kovalenko. Jsou odhodláni se bránit: „Lidé se mobilizovali a ustavily se body domobrany. Každý s občanským průkazem se na ně může dostavit a dostane zbraň. Asistuje tu armáda.”