S Ruskem už si nikdo nebude chtít špinit ruce, říká politický geograf, který invazi předvídal

Před Vánoci jste v podcastu Novinek uvedl, že Vladimir Putin neblafuje a že invazi na Ukrajinu skutečně chystá. Byl jste jeden z mála odborníků, kdo toto tehdy tvrdil. Tak jste měl pravdu.

Já musím sám sobě trochu oponovat, protože já si nemyslel, že to bude úplně ta plná vojenská ofenzíva. Takže já jsem ve finále také poněkud překvapen.

Co vás překvapilo?

Že se opravdu rozhodl zaútočit na celou Ukrajinu v plné síle a pokusit se ji rychle zničit. Ta invaze je nejen destruktivní pro Ukrajinu, ale také pro Rusko. Ekonomicky, vojensky, kulturně, sportovně. V tuhle chvíli je Rusko naprosto zdiskreditované, a to nejen na Západě. Nikdo si s ním nebude chtít špinit ruce.

V průběhu večera jsem četl různé názory, někdo říká, že Putin už válku v podstatě prohrává. Ano, z hlediska image nějaké velmoci je to pro něj už teď porážka, ze které se bude dlouho vzpamatovávat. Takže v tomhle aspektu můžeme říct, že to má nějaké pozitivní důsledky, ale samozřejmě válka je pro Ukrajinu katastrofou.

Kolik procent ruských občanů myslíte, že Putina v rozhodnutí napadnout Ukrajinu podporuje? Je to skutečně velká většina, jak tvrdí Kreml?

Tomu nevěřím. Jak už jsem říkal naposledy, podpora jeho osoby, respektive politiky, kterou dělá, se reálně drží pod 50 procenty. Je to obtížně odhadnutelné, ale i nyní bude to rozhodně méně než polovina. Rusové, kteří mu nevěří, si informace umí najít mimo oficiální státní zdroje.

Poslední zprávy, které Rusko vysílá, jsou opravdu zneklidňující pro celý svět. Putin nařídil uvést jaderné síly do vysokého stupně pohotovosti. Myslíte si, že kdyby na to přišlo, a rozhodl se jaderné tlačítko zmáčknout, generálové mu v tom zabrání?

Tak jak já sleduju to rozpoložení vojáků, tak mi nepřijde, že armáda funguje nějak zvlášť spolehlivě a jednotně, rozhodně tam jsou třecí plochy, na druhou stranu bych neřekl, že by tam byly nějaké vzpoury. Jestli tam existují nějaké frakce, které by byly schopné se mu postavit, tak to nevím.

O ruském nukleárním kufříku se toho moc neví. Přístroje mají být údajně tři, kromě prezidenta ho mají k dispozici také ministr obrany a šéf generálního štábu. Není stoprocentně jasné, zda pro aktivaci jaderných zbraní potřebují vzájemnou kontrasignaci.

Putinova minulost v KGB a poměrně vysoké procento zastoupení lidí z tohoto okruhu mu zaručují určitou bezpečnost. Zřejmě má řadu věcí a odvětví pod kontrolou. Nemyslím, že by mohlo dojít ke vzpouře, ke snaze se mu postavit nebo ho odstranit. Myslím, že ty důležité lidi má na své straně.

Z jeho posledních reakcí je vidět, že ještě více obviňuje okolí, ještě více dupe. Může to gradovat. Jestli se zbláznil tak moc, aby použil červený knoflík, to snad ne.

Co se týče armády, to je trochu jiná instituce. Předpokládám, že tam jsou často lidé podobného ražení jako on, takoví ti konzervativci s vizí velikého Ruska. Nemohu ale vyloučit, že tam je nějaká frakce nebo někdo, kdo je liberálněji naladěn, kdo by počínání na Ukrajině viděl jako nesmysl.

Obecně je pro řadu Rusů válka na Ukrajině ne úplně příjemná a smysluplná. Ovšem jestli jsou skutečně schopni se mu postavit a vzbouřit se, to těžko říct...

A představa, že by ho odstranil Západ?

To je absolutně vyloučené.

Nejnovější sankce mají za cíl Rusko odstřihnout od finančního světa. Rusové si masově vybírají hotovost z bankomatů, očekává se ochromení rublu. Nemůže Putina tenhle tlak naopak ještě více vyprovokovat?

Psychopati mají tohle vrozené. Nejsou schopni si připustit chybu a chyby ještě vrství. Dokážu si představit, že bude reagovat ještě více podrážděně. Z jeho posledních reakcí je vidět, že ještě více obviňuje okolí, ještě více dupe. Může to gradovat. Jestli se zbláznil tak moc, aby použil červený knoflík, to snad ne.

Pokud ruská armáda Ukrajinu ovládne, na co se Putin zaměří následně? Hovoří se o hrozbě pro pobaltské státy...

Dobývání Ukrajiny bude dlouhodobý proces. Dobýt Kyjev neznamená, že má dobytou Ukrajinu, to ani náhodou.

Pokud by to měl někam rozšířit, pak si myslím, že to bude v intencích dobývání hranic Sovětského svazu. Pravděpodobně Moldavsko, a pokud by se v tomto směru realizoval, pak bych pro něj spíše než třeba Pobaltí viděl Gruzii. Ta není chráněna závazky NATO, ani nikoho jiného. Smyslem by bylo územní propojení, spolehlivé partnery směrem na jih na ose Rusko-Írán. To je pro něj strategický partner, asi jediný v této oblasti, který je na jeho straně.