Mariupol je Buča krát sto, popisuje lékařka

„Prostě si přeješ, aby to všechno skončilo. Dobře, když přežiješ, špatně, když zemřeš. Není to už ale důležité. Jen si přeješ, aby to všechno skončilo,“ sdělila.

„Ani v té nejzvrácenější představě nelze popsat to, co jsem viděla na vlastní oči… Noc z 20. na 21. března jsem pojmenovala ‚genocidní‘. Tehdy nepřestávaly letecké údery. Pokaždé když jsem slyšela, že bomba letí, jsem tiskla ruce k hlavě. Ležela jsem a myslela na to, že teď nás trefí,“ vzpomíná na svůj pobyt ve městě.

BEZ KOMENTÁŘE: Z masového hrobu v Buči vytáhli 46 těl, probíhá jejich identifikace Video: Reuters

Nemocnici, ve které pracovala, podle Hanny přeplnili zranění, ačkoli budovu ostřelování poškodilo. „Vyražená okna, dveře, rozbité stropy… Když přestala téct voda, sbírali jsme sníh i dešťovou vodu, stáčeli jsme ji z bojlerů a snažili se ji dezinfikovat,“ vzpomínala.

„V nemocnici umíralo tolik pacientů, že jsme je museli ukládat do pytlů a skládat na ulici. Nejhorší bylo, když pak přicházeli příbuzní a hledali své blízké. Museli prohledat doslova všechny pytle,“ vzpomíná.

Až svět uvidí to, co se v Mariupolu dělo, bude to Buča znásobena deseti, stem, tisícovkou, říká s odkazem na tragédii v Buči, kde po odchodu Rusů nalezli stovky mrtvých těl.