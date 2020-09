Za pandemie odložili děti do klokánků, teď o ně nestojí

„Pár se jich vrátilo k rodinám. Ale většina dětí, které přišly, od nás už odešla do dětských domovů. Když jsme dva tři měsíce viděli, že ze strany rodiny nepřišel žádný pokus o kontakt nebo nápravu situace, raději jsme přistoupili k tomuto kroku. Děti u nás mohou být jen rok, a tak by je stejně tato cesta čekala. Ale je lepší a méně bolestné je přesunout dříve, než si u nás úplně zvyknou. Moc dětí se do vlastních rodin nevrací,“ popsala praxi předsedkyně FOD.

„Jsou to případy, kdy sice dítě jde zpět k rodině, ale neznamená to nutně to nejlepší pro něj. Například jedna maminka si brala zpět dítě, které k nám nechala umístit s tím, že ho doma nezvládá. Že je hyperaktivní a ona je nemocná. Spíš bych si troufl a říct, že je hypochondr, a v takovém případě si nejsem jistá, že je to dobré řešení,“ dodala Kupková.