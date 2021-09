Michal Kuzník dělá i přednášky o historické lukostřelbě. Na snímku je v chotěbuzském archeoparku, kde lidem popisuje vývoj luků od paleolitu až do minulého století. Foto: Denisa Doležalová, Právo

Už 20 let se muž z Opavy vrací do středověku. S lukem a šípy

Zajímavého koníčka má už 20 let jednačtyřicetiletý Michal Kuzník z Opavy. K tomu, aby se vrátil do středověku, nepotřebuje stroj času, zvládne to sám se svou přítelkyní a kamarády. O víkendech si postaví středověký tábor a žijí v něm jako lidé kdysi za stoleté války. A nechybí ani lučištnická klání.