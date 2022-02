Skiareály se plní a zotavují z loňských ztrát

„Určitě to nejde srovnávat s loňskem, protože srovnávat s nulou nemá význam. Pokud to srovnáváme se sezonou 2019/2020, tak to určitě není špatné. Vánoce vyšly velmi dobře, pak bohužel před Silvestrem přišla obleva, ta to trochu pokazila. Naštěstí na začátku ledna přišly mrazy, areály dosněžily sjezdovky, přišel i přírodní sníh a od té doby se to zlepšuje,“ řekl Právu ředitel AHS Libor Knot.

Rozhodne únor

Sezonu chtějí hodnotit až po únoru, což je klíčový měsíc. „Pokud zatím srovnáme lednovou návštěvnost proti lednu 2019, tak je to o 15 až 25 procent méně. To je způsobeno dvěma faktory: nejméně 30 procent občanů Česka není očkovaných nebo neprodělali nemoc, takže to se podepisuje na snížené návštěvnosti, a pak jsou to opatření omezující pohyb turistů, různé testy a návratové formuláře,“ dodal.

Skiareály v Česku před covidem dosahovaly za zimu tržeb tři až čtyři miliardy korun. To se letos nepodaří, i když mnohde skipasy zdražily. To zdůvodňují mimo jiné výrazným zdražením energií.

Na nával čekají

„Hlad po lyžování je určitě cítit. Musíme vzít do úvahy, že minulou sezonu se prakticky nelyžovalo. Příklad z Liberce: pod Ještědem jsme otevřeli novou sjezdovku, na které jsme v minulé covidové zimě odjezdili pouhý jeden den,“ řekl Právu René Hroneš ze společnosti TMR, ředitel skiareálu Špindlerův Mlýn.

Spokojenost s probíhající sezonou panuje také v lyžařském areálu Kopřivná v Jeseníkách. „Nemůžu říct, že bychom byli nespokojeni, protože po tom, co jsme zažili během uplynulé zimy, musíme být rádi za cokoli. Samozřejmě ty tržby ale nejsou takové jako v předcházejících letech, navíc došlo ke zdražování energií, takže se to nedá porovnat,“ řekla zástupkyně resortu Veronika Ležatková.

Investují dál

Přes všechny potíže provozovatelé nadále do areálů investují. „Už loni jsme investovali do dvou nových sněžných děl i do osvětlení pro večerní lyžování a nějaké investice plánujeme i na letošní rok,“ dodala zástupkyně areálu, který v těchto dnech navštíví více než tisíc lyžařů denně.

Spokojeni jsou s dosavadní návštěvností ve Skiareálu Kraličák v Jeseníkách. „Návštěvnost je solidní, byť kapacitně jsme schopni pojmout více lidí, než sem jezdí. Největší nával ale teprve očekáváme o jarních prázdninách,“ řekla Právu mluvčí střediska Petra Křížková.

Srovnávat s předminulou sezónou, kdy byl areál v provozu celou zimu, nemůže. „Areál se od té doby díky velkým investicím zcela změnil. Dnes máme 11 kilometrů sjezdovek a šest přepravních zařízení, tedy o téměř polovinu víc než tehdy,“ vysvětlila.

Přežijeme

Neočekává ani, že by hospodaření střediska letos skončilo v dobrých číslech. „Přežijeme, udržíme si zaměstnance, protože je potřebujeme i na letní provoz, sázíme na ty celoroční, ale jásat určitě nebudeme. To i s ohledem na splátky úvěrů na zmíněné investice, s nimiž jsme měli začít loni, ale protože se nelyžovalo, museli jsme požádat o odklad,“ podotkla Křížková.

Podle ředitele AHS Knota to zatím nevypadá, že by skiareály dosáhly na peníze z kompenzačních programů, jež stále ještě ladí nová vláda. S provozovateli se shoduje na tom, že důležitější než čerpání dotací je zase normálně fungovat, což se nyní daří. Kvitoval, že loňské covidové programy skiareálům i přes ztráty dovolily přežít. Několik menších provozovatelů skončilo, tam ale šlo většinou o jiné letité problémy a covid byl poslední kapkou.