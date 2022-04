Praha půjčí Pražské plynárenské dvě miliardy. Rozhodnutí předcházela hádka zastupitelů

„Proč to neudělala? Domníváme se, že to je z nějaké nezkušenosti,“ tepal vedení Nepil.

Zastupitel ODS Tomáš Portík se následně dožadoval podrobností, jak bude firma dále postupovat. „Nebudu vám do tvrdých říkat, co by znamenalo to neodhlasovat,“ řekl v možná narážce na případný krach firmy.