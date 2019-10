Opilá žena pobodala v Praze přítele. Přežil a odpustil jí

„Po předchozí slovní rozepři žena opakovaně napadla poškozeného kuchyňským nožem s délkou čepele 12 centimetrů. Dvěma bodnými ranami do hrudníku a jedné do zad způsobila poškozenému poranění levé plíce a srdce,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

Oba přítomní sami vypověděli, že byli pod vlivem alkoholu, když se večer potkali doma. „Poslední dobou jsem to s alkoholem přeháněla, měla jsem toho víc než obvykle a nezvládla jsem to. Stydím se za to hrozně,“ dodala obžalovaná s tím, že by se chtěla začít léčit.