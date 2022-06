Kokain v banánech prošel přes Hamburk, řekl šéf protidrogové centrály

V pátek jste informovali o záchytu zhruba 840 kilogramů kokainu v bednách od banánů ve skladech dvou supermarketů. Platí toto číslo i nadále?

Předpokládáme, že se to zvýší, protože zmíněných 840 je počet zajištěných balíčků a ty nemají stejnou hmotnost. Osciluje to mezi jedním kilogramem a 1200 gramů. Takže to bude o něco víc. Myslím si, že to skončí někde mezi 900 kilogramy až jednou tunou. Hodnota zásilky je konzervativním odhadem dvě miliardy korun.

Lze upřesnit, kde všude jste po bednách s kokainem pátrali a kde jste ho našli?

Celkem jsme kontrolovali pět supermarketů, do kterých byla dodána zásilka stejné šarže krabic s banány. V Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou byly nálezy pozitivní, na ostatních třech místech negativní.

Je už jasné, odkud se drogy do Česka dostaly?

Jasné to není, ale lze předpokládat s ohledem na to, že se jedná o kokain, že připluly ukryty v zásilce banánů z Jižní Ameriky, tak jako obvykle kokain připlouvá.

Tedy z Kolumbie?

To znamená buď Kolumbie, Bolívie, anebo Peru, což jsou tři nejtradičnější státy. Následně to dojede do nějakých velkých evropských přístavů, v tomto případě velmi pravděpodobně do Hamburku. Odtamtud to pak odchází do nějakých meziskladů a pak se to podle objednávek různě rozprskne po Evropě.

My teď jdeme cestou zpět a snažíme se zjistit přesně všechny okolnosti tohoto dovozu do Evropy. Oslovili jsme po celé té trase kolegy, a to až do Jižní Ameriky, a nyní čekáme na výstupy prověrek, o které jsme je požádali.

Kdy se tato zásilka do Evropy dostala?

V průběhu posledních čtrnácti dnů doplula ta loď do Hamburku.

Kde nastal problém při kontrolách, že se takové množství kokainu objevilo až ve skladech českých supermarketů?

Musím říct, že možnosti, kde může dojít k chybě, jsou na více místech a nemáme zatím dost informací, abychom řekli, kde se stala chyba. Máte jedno proclení do schengenského prostoru, které nastalo v Německu, a tím to skončí. Dál už se nikde nic v schengenském prostoru nekontroluje.

Chápu správně, že by to musela být velká náhoda, aby čeští celníci nebo policisté kamion s banány zastavili a podívali se dovnitř?

Ano. To se neděje a vůbec nedělá. Při tom objemu to ani není možné.

Z vašich slov nepřímo vyplývá, že problém nastal v okamžiku, kdy zásilka doputovala do přístavu v Hamburku.

To je nejpravděpodobnější, ale jsou tam ještě nějaké mezisklady. V nich to leží, než se to distribuuje dál do různých směrů a míst. Dejme tomu, že se to tedy netýká jen Hamburku, ale i dalších meziskladů po cestě.

Po cestě kde? V Německu?

Ano, v Německu. Ale tyto zásilky připlouvají do různých přístavů, netýká se to jen Německa, například i Rotterdamu apod. Nicméně tato šarže připlula do Hamburku.

Zmíněných více než 900 kilogramů kokainu je tedy největší záchyt v historii ČR?

Ano, na území České republiky, o kterém jsme věděli, že prošel naší zemí.

Nejen hmotností, nýbrž i kvalitou kokainu?

To je ještě předčasné, nicméně touto přímou cestou z Jižní Ameriky se k nám obvykle dostává vysoce kvalitní kokain, kde obsah účinné látky nikdy neklesá pod 80 procent. To není ten, který se dále distribuuje uvnitř Evropy, který už bývá naředěný. Musím říct, že se tedy jedná pravděpodobně o velmi kvalitní kokain, který je v rámci následné distribuce způsobilý k dalšímu ředění.

Kolik procent má již naředěný kokain prodávaný běžně na českém trhu?

Různě, setkáváme se i se čtyřiceti, padesáti až šedesáti procenty.

Takže z nynější zachycené dodávky tak kvalitního kokainu by se z jednoho gramu daly udělat i dva na trhu?

Daly by se udělat i tři. A to si ještě musíte uvědomit, že v úplné koncové distribuci, v tzv. pouličním gramu kokainu, bývá obvykle jen 0,6 či 0,7 gramu. Oni ještě šidí na hmotnosti.

Máte indicie, kam měl nalezený kokain směřovat? Bylo Česko cílovou destinací?

U těchto velkoobjemových zásilek se řídíme zkušeností. Takovéto množství by český trh nebyl úplně schopný absorbovat. Nejsme velkým kokainovým trhem. Takže jen část té zásilky mohla mít ambici zůstat v ČR a část měla jít velmi pravděpodobně do nějaké velké konzumentské země západní Evropy.

Kdo za tak velkou zásilkou může stát?

Není možné se na to dívat jako na jednu strukturu, která by to ovládala od produkce až po koncovou distribuci. Je to spíš tak, že jsou specializované zločinecké skupiny, které drogu umí dopravit do Evropy, a tady si ji přebírají jiné zločinecké skupiny, které s ní následně v různých patrech a objemech obchodují.

A tady v Evropě mohla stát za takovým množstvím jen jedna skupina, nebo víc?

Určitě je to tak, že na území Evropy za tím stála jedna skupina, ale ta má zase na starosti jen tento velkoobjemový pohyb. Potom už to odchází zase jiným skupinám, které jsou specializované na menší množství. Tím, že se to nyní podařilo stáhnout z trhu, jsme maximálně poškodili nějakou kriminální organizaci, ale nic víc.

Jsou podobné zločinecké skupiny takové množství kokainu, o který přišly, schopné rychle na trhu nahradit?

Obávám se, že světová nadprodukce je dnes tak velká a obrátka kokainu poměrně rychlá, že jestli dojde k nějakému lokálnímu výpadku dostupnosti a k dočasnému zvýšení cen, tak to bude opět v řádech týdnů, měsíců nahrazeno.

Kokain se zase dostal do popředí oblíbenosti?