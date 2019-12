Jourová chystá zprávu o stavu právního státu v zemích EU

Kromě zmíněné zprávy chce Jourová přijít s doplněním kritérií pro posuzování vlády práva v členských zemích EU. Vedle hodnot jako je nezávislost justice, které předchozí komise používala při posuzování situace v Polsku či Maďarsku, chce Jourová navrhnout, aby byl brán zřetel například na míru korupce či nezávislost médií. Svůj návrh by příští rok chtěla předložit ke schválení členským zemím a europarlamentu.

Babiš ve válce s Evropskou komisí: Není to pro mě autorita

Hodnocení by podle Jourové mohlo být navázáno na vyplácení peněz z příštího rozpočtu EU, o němž teprve budou jednat lídři členských zemí. Některé státy, například zmíněná dvojice visegrádských zemí, mají k takovému plánu vážné výhrady.

"Navrhli jsme, aby evropské peníze mohly jít jen do prostředí, kde se nerozkradou, kde nebude korupce," řekla k plánu komise Jourová.

Další její prioritou bude takzvaný akční plán na podporu demokracie, který by měl mít připraven do druhé poloviny příštího roku. Ten počítá mimo jiné s větší transparentností evropských volebních systémů.

"Chtěla bych, aby se víc vědělo o tom, kdo kandiduje, kdo to financuje, odkud se berou ty peníze," prohlásila místopředsedkyně EK. Zvláštní důraz chce věnovat kampaním na internetu, v nichž se šíří dezinformace a manipulace. To by podle Jourové měly v jejím pětiletém funkčním období začít členské státy právně regulovat.