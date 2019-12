Hirošima zbourá budovy, které přežily atomovou bombu

Některým obyvatelům se záměr nelíbí a rádi by zachovali památku na událost, při níž okamžitě zemřelo asi 80 tisíc lidí. „Měly by zůstat jako památník proti jaderným zbraním,“ míní Iwao Nakaniši (89), jenž přežil A-bombu.

List The Japan Times připomněl, že obě stavby z roku 1913 sloužily původně jako továrny na výrobu vojenských uniforem a obuvi a po shození bomby jako improvizované nemocnice. Vydržely, protože jsou postavené ze zpevněného betonu a zvenku obložené cihlami. Některá poškození na kovových okenicích a dveřích zůstávají viditelná.

Před dvěma lety ale tamní úřady zjistily, že budovy by se mohly při silnějším zemětřesení zhroutit. Zakázaly do nich přístup a chtějí je zbourat do roku 2022.