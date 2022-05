FOTO: Renovace vitráží v Průmyslovém paláci

Restaurátoři historických vitráží neměli v Česku za posledních sto let takovou zakázku. Dnes začali v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti renovovat původní vitráže z vyhořelé části budovy - zabírají plochu přes dva čtvereční kilometry a skládají se ze 107.700 barevných skel vsazených do olověného rámu. Každé sklo se musí vyndat, očistit a zasadit do nového profilu. Poškozená se nahradí ručně vyřezávanými replikami.