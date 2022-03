Autoškoly zdražují, nejméně o tisícovku

Provozovatelé se nejprve snažili zahojit výpadky tržeb během covidu, ale teď, když stoupají ceny pohonných hmot, se majitelé autoškol chystají opět zdražovat.

Platba i na splátky

„Zákon nám nařizuje, kolik hodin musíme s žadatelem o jednotlivé typy řidičských průkazů najezdit. V případě, že kalkulujeme třeba 30 korun na litr pohonných hmot, a najednou je z toho cena skoro 50 Kč/l, tak musíme reagovat,“ řekl Právu šéf Asociace autoškol Aleš Horčička. Podle něj se změna týká ceníků pro nově příchozí, zpravidla od dubna. Těm, kteří výcvik už zahájili, se cena nezvedne.

Podle Horčičky je ale potřeba poučit se ze stávající situace, kdy šly ceny paliv razantně nahoru.

„Chceme začít zavádět do ceníků autoškol variabilní palivový příplatek, jako to mají letecké společnosti. Aby zákazníci pochopili, že v jejich řidičském průkazu kalkulujeme třeba 30 procent na pohonné hmoty,“ popsal. Při růstu jejich cen by poplatek rostl, při poklesu naopak klesl.

Také Radek Slíva, majitel Autoškoly Sunny, která má pobočky v Ostravě a ve Frýdku- Místku, nevylučuje v nejbližších týdnech zdražení.

Aktuálně stojí základní kurz pro získání řidičského průkazu skupiny B 14 500 korun, tato cena se ale jeví jako neudržitelná. „Zatím vyčkáváme, jak se budou ceny dále vyvíjet, ale vůbec to nevypadá, že by se měly vrátit tam, kde byly. Máme celkem šest aut a každé potřebuje natankovat aspoň jednou týdně, a to se v nákladech projeví skutečně velmi výrazně. Zdražit zřejmě budeme muset minimálně o tisíc korun,“ řekl Právu majitel autoškoly.

Rovněž na jihu Moravy část autoškol rozhodně v reakci na zdražování benzinu brzy upraví ceny směrem nahoru. Například brněnská Autoškola Pelikán, v níž stojí příprava na řidičák skupiny B nyní 15 tisíc korun, bude muset zvýšit cenu zhruba o tisícovku.

Venkovské školy jsou zdrženlivější. Například na Blanensku je známá Autoškola Pernica, u níž stojí „béčko“ 13 900 korun. „Počkáme do dubna a uvidíme, jaký bude další vývoj cen. Pokusíme se to ustát. Ve prospěch našich studentů jsme připraveni chvíli nést na svých bedrech zvýšené náklady, ale není to řešení,“ uvedl vedoucí Roman Pernica.

Někde zvýšili ceny už na začátku roku

Zdražit se chystá i majitel plzeňské Autoškoly Sládek. Kurz na osobní automobil tady stojí 17 000 korun. „Předpokládám, že cenu zvednu o tisícovku,“ vyčíslil Aleš Sládek. Nárůst se ale promítne nejdříve v květnu.

„Jednak nechceme podmínky měnit za pochodu, když jsou kurzy rozběhnuté, jednak čekáme, jak se situace vyvine,“ vysvětlil.