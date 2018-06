Speciální značka a dálnice zdarma. Elektromobily mají dostat další zvýhodnění

Automobily s ekologickým pohonem, tedy elektromobily a hybridní vozidla, by mohly mít již letos speciální registrační značku, která je odliší od naftových a benzínových aut. Do silničního zákona to prosazuje místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO).