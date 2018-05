nšt,jdu , Novinky

„Jsem tady už potřetí, takže jsem již věděl, do čeho půjdu. Musím říct, že to dnes bylo parádní. Když je trať sice trochu mokrá, tak se jezdí lépe, ale myslím si, že je to hezky postavené,“ popsal své dojmy Novinkám při natáčení Jan Škarnitzl.

Podle něj jsou letňanské singletraily zaměřené spíše na děti a mládež. „Hodně si užijí to, že je to samá zatáčka doleva, doprava. Skvěle se tak naučí zatáčet, řadit a brzdit,“ řekl.

Leccos se tu ale mohou přiučit i dospělí, jelikož kvůli kluzkému štěrku a častým zatáčkám jsou stezky místy záludné. „Člověk se tu opravdu naučí ovládat kolo,“ dodal Škarnitzl.

V následujících měsících, než se stezky takříkajíc vyjezdí, si podle Škarnitzla cyklisté budou muset dávat pozor právě na kluzký štěrk. „Myslím si, že hlavně v létě, když to bude přeschlé, to bude hodně klouzat, než se to trochu vyjezdí,“ poznamenal.

Singletrailové trasy v Letňanech jsou dlouhé téměř šest kilometrů.

FOTO: Novinky

Přesto se dle něj jedná o daleko bezpečnější alternativu k silnicím. „Tady hrozí maximálně to, že si odřete koleno, trochu štěrku, ale nehrozí vám srážka s autem,“ doplnil.

Singletraily nebo také singletracky jsou upravené terénní cyklostezky připomínající lesní stezky. Jsou široké akorát tak pro jedno kolo a jejich smyslem je nabídnout adrenalinový zážitek bez toho, aby se jízdou ničila okolní příroda. Při stavbě se pamatuje třeba i na erozi, kterou může způsobit voda.

V letňanském lesoparku byl singletrailový areál dokončen už v prosinci minulého roku, otevřený byl pak letos na jaře. Dohromady jej tvoří čtyři trasy lehké až střední obtížnosti o celkové délce 5700 metrů. Náklady na výstavbu se vyšplhaly na necelé čtyři milióny korun.