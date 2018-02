„Naše světy jsou úplné odlišné, máme odlišný pohled,“ řekl opakovaně Chovanec a dodal, že „nejde spolupracovat s SPD.“ Vadily mu i výroky Tomia Okamury o táboře Lety.

„Ty výroky jsou natolik za hranou, a ne za jednou, ale za pěti. Z úst Tomia Okamury padají tak závažné informace, že pokud se bude jednat o jeho odvolání, tak já budu hlasovat pro jeho odvolání,“ řekl Chovanec. „Budu navrhovat, abychom hlasovali jednotně pro odvolání Tomia Okamury,“ dodal.

Okamura nejprve tvrdil, že tábor, v němž byli v době protektorátu vězněni Romové, nebyl oplocený a bylo možné se v něm volně pohybovat. Později se za tato slova omluvil a upřesnil, že tábor nebyl střežen.

Chovanec chápe, že lidovci přišli s návrhem na Okamurovo odvolání, ale vadí mu, že k tomu další strany vyzvali přes média: „Mrzí mě, že to lidovci dělají jako určitou show.“ Podle něj by měli o věci nejdříve jednat předsedové poslaneckých klubů a vystupovat jednotně. Se smutkem ale dodal: „Bude-li k tomu vlažně přistupovat hnutí ANO, tak to bude jen plácnutí do vody.“

Divím se, že Koten nemluví o referendu o vystoupení z EU. A za komunisty tam chybí vystoupení NATO. Milan Chovanec (ČSSD)

Koten odvolání odmítá: „Odvoláni je ryze účelová věc, se kterou se snaží lidovci předvést. Oni si možná pamatují, jak se nám nelíbilo, že jejich členové, jako ministr pan Herman a pan Bělobrádek jezdili na setkání sudetoněmeckého landsmanšaftu, kam si nedovolí jet ani vysoký německý politik.“

Když ale mu moderátor řekl, že není konzistentní, jestliže odmítá uznat touhu sudetských Němců připojit se k soukmenovcům v Třetí říši a když souhlasí s anexí Krymu, Koten namítal, že tam proběhlo referendum a že v té době byl svržen legitimně zvolený ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

Nakonec řekl, že k otázce nemá dost informací a pravil: „My jsme malá země uprostřed Evropy a je tu několik mocností, USA, Čína a Rusko, můžeme vyjádřit, že nám to nelíbí, ale tyto mocnosti si stejně budou dělat, co chtějí.“

Chovanec na to namítl, že jsme součástí evropské politiky a že se děsí toho, co by mohla přinést vláda Ano s podporou komunistů a okamurovců: „Divím se, že Koten nemluví o referendu o vystoupení z EU. A za komunisty tam chybí vystoupení NATO.“