DOKUMENT: Prohlášení ministra zdravotnictví Romana Prymuly

Vážení spoluobčané, vážené dámy a vážení pánové,

stojím tady jako člověk, který vypadá že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování nějakých symbolů, tedy že lidé, kteří rozhodují o nějakých opatřeních, by je sami měli dodržovat.

Na základě obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil. Já s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil. Popíšu situaci, která se v inkriminovou středu stala. Tady, na ministerstvu zdravotnictví, jsem byl zhruba do půl desáté, obdržel jsem pozvání pana předsedy Faltýnka, abych se zúčastnil schůzky a na tuto schůzku jsem odjel. Odjel jsem ve voze, ve kterém jsem měl roušku a na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil opět v roušce, a šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor Vyšehradské kapituly.

Tam proběhlo jednání, to znamená, byl jsem tam s panem Faltýnkem a s panem ředitelem Havrlantem z ostravské nemocnice. V tomto slova smyslu nebylo nic porušeno. Nejedná se o restauraci, můžete se o tom přesvědčit.

Když toto jednání skončilo, tak jsem se vracel prostorem, který je venku, to znamená, byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku. Takto to bylo.

Co se týká jednotlivých opatření, tak opatření o omezení shromažďování platilo až od šesti od rána. Já jsem opouštěl tento prostor ve 23:30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo, v zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s nikým, kdo by byl blíže než na dva metry. Jediné, co je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po usednutí.

Co se týká vlastního obsahu té schůzky, tak jsme jednali opravdu narychlo, protože od rána už bylo omezené shromažďování a omezené vycházení zejména. To znamená, že jsme řešili akutní věci tak, jak bylo nutné. Ty hlavní se týkaly Sněmovny, opatření, která tam vyhlašujeme v nějakém kontextu, byla tam řešena otázka komunikace, a co se týká diskuzí s panem ředitelem Havrlantem, pan předseda Faltýnek zprostředkoval setkání mezi hejtmanem Vondrákem a mezi jednotlivými řediteli severomoravských nemocnic a řešila se problematika testů, to znamená plošného testování v moravskoslezském regionu.