Zařizujete byt nebo dům? Představujeme 5 největších interiérových trendů

Jestli máte rádi jednoduché tvary a straníte se výrazných barev a vzorů, bude minimalismus pro vás to pravé. Úskalím minimalismu je, že máte v místnosti opravdu jen pár kusů nábytku a jen minimum doplňků – o to pečlivěji musíte vše vybírat. Nic se tu zkrátka neztratí.

Stále nevíte, co by vám sedělo nejlépe, abyste se v prostoru cítili co nejpříjemněji? Přijďte si bydlení v tomto stylu vyzkoušet do Centra vzorových domů v Praze Nehvizdech, kde najdete sedm už hotových a kompletně zařízených domů. Vše je tu připraveno tak, aby to vyvolalo dojem, že se tu doopravdy bydlí. Snadno tak zjistíte, jaký interiér je pro vás ideální, načerpáte inspiraci, vypijete si tu kávu a v klidu vše promyslíte. Stavit se můžete kdykoli, ale ideální je se objednat předem, abyste měli k dispozici odborníka z Centra vzorových domů, který se vším profesionálně poradí. Vstup do centra je zdarma.