Více než dvě třetiny Čechů mají špatně pojištěný majetek. Co tím riskují?

Není žádnou novinkou, že pro všechny tyto a spoustu dalších případů se vyplatí pojištění majetku. Může ale záležet na tom, jaký druh pojištění máte sjednaný (pojištění nemovitosti či domácnosti) a zda u vás už nedošlo k takzvanému podpojištění. V takovém případě byste totiž v případě škody vůbec nemuseli dostat plnou kompenzaci. A to jen proto, že máte své pojištění špatně nastavené.

Proto je ideální vybrat si takové pojištění domácnosti, které stanovuje co nejméně limitů a škody na pojištěném majetku proplácí v hodnotě cen nových věcí. Vždy je nicméně nutné nahlásit vše, co chcete do pojištění zahrnout.