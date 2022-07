Umění tvořené dobrou kávou do posledního zrnka

Kurz pod vedením Robina je nezapomenutelným zážitkem, což může potvrdit i účastnice kurzu Katka: „Z přístupu školitele, a hlavně z obrovského množství informací jsem byla nadšená. Základní znalosti jsou nezbytné pro to, abyste pochopili principy přípravy a lépe si uvědomili, co od profesionálních italských mašin ve výsledku očekávat. Navíc při povídání Robina Blaschkeho čas neskutečně letí a po skončení si uvědomíte, že byste si všechno poslechli klidně znova.“

U kávy platí stejně jako v partnerském životě, že když něco milujete, chcete to poznat co nejlépe. Baristický kurz vás naučí připravovat nejen skvělou kávu, ale poodhalí vám i tajemství, co káva může udělat pro vás a vy pro ni. Svůj šálek kávy si totiž pokaždé musíte vychutnat až do dna.