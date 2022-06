Tři chlapi od rodin vynalezli triko, na kterém není vidět pot a odolá špíně

Zákazníci jsou chrudimským start-upem CityZen® nadšeni a neváhají se podělit o svou zkušenost s ostatními. Nejvíce si oblíbili pánská a dámská basic trička a polokošile. Jednoduchý design z nich dělá všestranné oblečení, které využijete ve volném čase, ale i v elegantnějším outfitu třeba do práce.

„Trika i polokošile splnila všechna naše očekávání. Manžel i syn si je velmi pochvalují. Nejvíce to, že na nich nejsou vidět stopy potu a velmi rychle schnou. Ať se vám daří, těším se na další výrobky,“ píše Soňa z Libřic. David z Českých Budějovic, který nejdřív nevěřil, že triko splní to, co CityZen® slibuje, byl příjemně překvapen. „Je vážně skvělé, navíc perfektně sedí i větším velikostem,“ pochvaluje si.