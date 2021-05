Rozpalte gril, letošní sezona zahradního grilování začíná

Než se pustíte do vybírání, je dobré si především ujasnit, pro kolik lidí budete jídlo na grilu připravovat, při jakých příležitostech a kam gril umístíte. Bude to dříč, na kterém se každý víkend nebo i častěji bude připravovat oběd a večeře pro celou rodinu, nebo spíš příležitostný společník pro zvláštní příležitosti? Poradí si, když se u vás sejde větší společnost? A budete chtít jen opékat, nebo také udit? To všechno má totiž vliv na druh, velikost i skromnější, nebo obsáhlejší výbavu vašeho vysněného grilu.