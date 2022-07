Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k její historii

Také celý rok stále někam chvátáte a v kalendáři netrpělivě odškrtáváte dny, které ještě zbývají do letní dovolené? Zpomalte, nechte se unášet cestovní horečkou a v navigaci nastavte směr Vysočina. Zde na vás čeká krásné město Třebíč . Najdete ji v samém srdci Evropy, uprostřed malebného podhůří Českomoravské vrchoviny. Není divu, že její unikátnost byla zpečetěna i zařazením do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Víte, co je to machzor? Ne, my vám tu radost z objevování nezkazíme. Vydejte se po stopách Skrytého příběhu. Pátrejte s Issacem po zlatých mincích a vězte, že touto interaktivní a pátrací hrou zabrousíte do bohaté třebíčské historie. Budete se kochat uličkami židovského města, které si zachovalo jako zázrakem svoji autenticitu. A kdo ví, třeba vás kroky dovedou i na židovský hřbitov nebo do okouzlující Zadní synagogy z roku 1669 s interiérovou barokní výmalbou či do areálu bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa.