Neodbývejte se a dopřejte si! I bleskově připravené jídlo může mít vše, co potřebujete

Na to, kolik má přínosných vlastností, se nám vláknina na talíři objevuje podezřele málo – snad proto, že je hojně zastoupená hlavně v některé zelenině, luštěninách nebo obilovinách . Je to velká škoda, o hodně se tím ochuzujeme.

„V jídelníčku dospělého člověka by mělo být denně 30 g vlákniny. Většina lidí ovšem nepozře ani polovinu tohoto doporučeného množství,“ podotýká odbornice na stravování a kvalitu potravin Karolína Fourová. „Problém je především v nedostatečné konzumaci celozrnných výrobků a luštěnin, ale také zeleniny nebo ovoce.“

Bohužel nám ale ze spousty důvodů nezbývá čas na to, připravit si kvalitní a plnohodnotné jídlo, a mnoho z nás také stále tápe v tom, jak by takové jídlo mělo vlastně vypadat. Své o tom ví maminky zaneprázdněné péčí o potomky, ale také lidé, kteří kvůli množství práce či jiných povinností zkrátka nestíhají vůbec nic. V takových chvílích člověk při pocitu hladu automaticky sahá po něčem, co ho okamžitě zasytí a dodá energii. A tak se nezřídka stává, že se odbýváme nekvalitními potravinami, fastfoody nebo třeba jen obyčejnou sušenkou. Jenže tyto potraviny utiší hlad jen na krátkou dobu a pro zdraví nejsou rozhodně ideální.