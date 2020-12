Luxusní snoubení chutí a vůní Guatemaly

House Above the Clouds - místo, kde Zacapa zraje

Legenda rumového světa nabývá několika různých podob. Je to kupříkladu výjimečný Zacapa Centenario 23, který byl po pětinásobném vítězství na International Rum Festival uveden do Síně slávy této prestižní soutěže. Snoubí v sobě vybrané rumy o stáří od 6 do 23 let, z jejichž spojení vychází jemná chuť s tóny sušeného ovoce, koření, vanilky a karamelu.