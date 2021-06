Jen přirozeně fermentovaná sojóvá omáčka, která obsahuje umami, dokonale dochutí každý pokrm

Možná máte někdy pocit, že vašemu pokrmu něco chybí. Ono „něco“ je s největší pravděpodobností to možná až tajemné umami, které známe z japonské kuchyně, to, co dotvoří jídlo k dokonalosti. I vy si můžete dochutit svůj pokrm ve stylu japonských mistrů kuchařů. Jen musíte vědět, po čem sáhnout.