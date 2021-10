Jak se žije ve vile ve stylu 20. let a s nejmodernějšími technologiemi

Představte si dům ve stylu reprezentativní městské vily, která zaujme svou monumentálností a velikostí, a to nejen zvenčí, ale hlavně uvnitř. Má totiž dispozici 7 + 1, a je rozvržena na 198 metrů čtverečních podlahové plochy. Zastavěná plocha přitom činí 118 metrů čtverečních.

Oku lahodí elegantními křivkami a čistými liniemi, které jsou však originální a zároveň velmi nadčasové. Architektura rodinného domu Rezidence v pražském Centru vzorových domů navazuje na funkcionalismus 20. let minulého století, dům je však vybaven těmi nejmodernějšími technologiemi. V podstatě vše tu můžete ovládat na dálku pomocí tabletu nebo chytrého telefonu – od zatemnění v podobě vnějších rolet přes osvětlení až po vytápění. Se svým domem si dokonce můžete povídat, vše je totiž možné řídit hlasovým ovládáním.

Chcete takto navržený a autenticky zařízený dům vidět na vlastní oči a vyzkoušet si, jak by se vám v něm žilo? Přijďte se podívat do Centra vzorových domů Praha (D11, EXIT 8), kde přesně tento dům stojí. Můžete si tak vše prohlédnout, osahat, načerpat inspiraci, vypijete si tu kávu a v klidu si vše promyslíte. Stavit se můžete kdykoli, ale lepší je se objednat předem, abyste měli k dispozici profesionálního odborníka. Vstup do centra je zdarma.