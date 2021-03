Co můžeme dnes udělat pro čistý vzduch našich dětí

Pokud stojíte před rozhodnutím, čím nahradíte starší kotel ve své nemovitosti, stojí za to připomenout výhody tepelných čerpadel. Z hlediska uživatele je to bezobslužná technologie umožňující dálkové ovládání například z mobilu. Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT sestávající z venkovní a vnitřní části lze pohodlně napojit na stávající rozvody. Venkovní část je extrémně tichá – hluk zařízení je na úrovni lidského šepotu. Tepelné čerpadlo pracuje i při velmi nízkých teplotách – vodu v rozvodech udrží na teplotě 60 ºC i když je venku −28 ºC, voda o teplotě 70 ºC koluje v interiéru i při venkovní teplotě −15 ºC. Nejrozšířenější čerpadla využívají jako zdroj tepla venkovní vzduch. Jde pochopitelně o obnovitelný zdroj, který nikdy nedojde. Další typy čerpadel využívají jako zdroj vodu nebo zem.

Při rozhodování, zda tepelné čerpadlo ano či ne, stojí na prvním místě pořizovací cena. Pro mnoho lidí je to faktor, který je může odradit od pořízení této technologie. Jenomže pokud na jednu misku vah dáme pořizovací cenu, pak na druhou musíme dát úspory nákladů, které nám tepelné čerpadlo přinese. Při náhradě elektrického zdroje vytápění utratíme za rok o dvě třetiny méně než jsme zvyklí. Investice do tepelného čerpadla se nám tak vrátí za pět až sedm let. Výrobce nám na tuto dobu poskytne záruku, takže můžeme mít jistotu, že po sedmi letech budeme na nule a další roky už budou znamenat výrazný přínos do rodinného rozpočtu. V případě náhrady kotle na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy) je nutné brát v potaz legislativu, která ukládá povinnost tyto kotle vyřadit zcela z provozu, a to do září příštího roku. V tomto případě je na místě myslet dopředu a zvolit tepelné čerpadlo, které je moderním, progresivním a úsporným zdrojem vytápění.