Chytré hodinky: Teď už s nimi i zaplatíte a dovedete své tělo k dokonalosti

Na to, že nás chytré hodinky upozorní na příchozí hovor, zobrazí zprávu nebo pohlídají dostatečné množství kroků, které přes den ujdeme, jsme si zvykli. Novinkou je možnost placení přes hodinky. Je to tak jednoduché! Nemusíte hledat peněženku ani mobil, stačí mít na ruce chytré hodinky Galaxy Watch4 nebo Galaxy Watch4 Classic. Je to umožněno tím, že původní operační systém Tizen byl nahrazen operačním systémem Googlu: Wear OS Powered by Samsung. S chytrými hodinkami se tak konečně dá platit přes Google Pay.