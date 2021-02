České hlavy vyzrály na pot a špínu téměř zázračným trikem

Každý z nás se potí, nikdo zároveň netouží po tom, aby to bylo poznat. Skoro zázračná bavlněná trika, upravená unikátní technologií, si právě s tímhle problémem umí poradit.

Chrudimský start-up CityZen® s nimi na trh přišel před pouhými třemi lety. Tři zakladatelé, Martin Burkoň, Pavel Hrstka a René Němeček, dnes prodávají pánská i dámská trička a polokošile. Materiál díky speciální úpravě neodvádí pot na povrch látky, ale zachytí ho na vnitřní straně. Zároveň je dokonale prodyšný, velmi rychle schne a je odolný i vůči ušpinění a skvrnám. To se zákazníkům líbí.

„Manžel je opravdu potivec a vždy má koláče i na zádech. Byla jsem zvědavá, jestli vaše trika fungují,“ píše Ria z Prahy. „Světe, div se, nikde žádné mapy. Nechápu, jak jste to dokázali, je to opravdu neuvěřitelná bomba.“ Skvělý nápad chválí i Soňa z Libčic nad Vltavou: „Trika i polokošile splnila všechna naše očekávání. Manžel i syn si je velmi pochvalují. Nejvíce to, že na nich nejsou vidět stopy potu a velmi rychle schnou.“