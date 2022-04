České firmy potřebují i ve zlých časech dobrého a silného partnera

Do dalšího období hledí české firmy i přes složitost současné doby s hlavou vztyčenou. „Práce nás stále baví a máme skvělý tým. A hlavně – to, co my děláme, zde bude po desítky let,“ konstatuje Bareš. Ani v Ekolo.cz nemají obavy. „Nějak si vždycky poradíme. Když byly v pandemii zavřené obchody, tak naše firma normálně fungovala dál. Zjistili jsme třeba, že i mechanici mohou pracovat z domácích dílen. A elektrokola zákazníkům umíme i rozvážet,“ vysvětluje Jakub Ditrich.