Ceny nemovitostí raketově rostou, jejich pojistky ale pokulhávají

Pojistka nemovitosti by měla pokrýt veškeré škody vzniklé pojistnou událostí. To znamená, že pojistná částka by měla odpovídat reálným nákladům nutných na obnovu nemovitosti do původního stavu, a to i v takových případech, jako je totální škoda po tornádu. Tyto náklady se ovšem každý rok mění. Zejména v současné době, kdy skokově rostou ceny stavebních materiálů – podle Českého statistického úřadu meziročně o dvacet procent – a stavebních prací – takřka o deset procent.