Očima Saši Mitrofanova: Jak se pohádali Rusové, kteří jsou proti Putinovi

Skupina ruských emigrantů, z nichž je nejznámější šachový mistr světa Garri Kasparov, připravila návrh, který by tento stav mohl napravit. Podle Kasparova by Rusové, kteří jsou proti Putinovi, měli mít možnost „distancovat se od lidožroutů“, čímž mínil činitele a stoupence režimu. Návrh pracuje s šancí, že by člověk s ruským pasem obdržel v zahraničí virtuální dokument, který by doložil, že není v sankčních seznamech ani Putinovým stoupencem nebo agentem.