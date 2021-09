Hodně maminek má tolik starostí, že na politiku jim už nezbývá čas. Přitom nás zanedlouho čekají volby do Poslanecké sněmovny. Koho volit? Co jednotlivé strany ve svých programech slibují? A má vůbec smysl jít volit? Pandemické matky Lucka s Terkou si myslí, že rozhodně ano. V novém díle svého podcastu probírají volební programy šesti největších stran a koalic. Otevřeně si vybírají pouze to, co se jich jako maminek malých dětí týká a co jim z jejich pohledu přijde zajímavé.