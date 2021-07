Už se v tom vážně ztrácím. Neustálé změny nařízení berou radost z cestování

Cestování se proměnilo v neustálé hlídání nových nařízení a spolehnout se nemůžete ani na to, že co platí jeden den, bude platit i ten další. Výjimečně se totiž můžou opatření měnit i z hodiny na hodinu. A projíždění informačních webů je to poslední, co během vzácných dnů svého volna chcete dělat. Ale pokud nejste zrovna někde s cestovkou, která vše hlídá za vás, tak prostě aktuálně musíte.