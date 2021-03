Svalovec v tangách se v posteli tulí ke kuřecímu tělu s ženskou hlavou

U další zprávy by měli zbystřit hlavně všichni milovníci závaží a posiloven. Samozvaný Pepek námořník, čtyřiadvacetiletý Kirill z Ruska, si během tří let napumpoval paže syntohlem, což je speciální olej, který po aplikaci do těla opticky zvětšuje požadované partie. Kiril nyní musel podstoupit několik operací, kdy mu lékaři olej z těla odstraňují. Hlavní operace ho teprve čeká a mladý Rus dost možná bude muset žít do smrti s následky svého ne zrovna moudrého rozhodnutí.