Memorování faktů a přepisování učebnic do sešitu, často bez hlubšího porozumění. Tak si mnoho z nás pamatuje školní docházku. Co všechno a jakým způsobem se naučit, aby nám škola dala do života co nejvíc? Mají víceletá gymnázia opravdu smysl? A jak si stojí česká výuka v porovnání se zahraničím? Nad tím se v novém díle svého podcastu Pandemické matky zamýšlejí Lucka a Terka.