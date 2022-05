Křeček, želva, rybičky, ale také pes nebo kočka. To jsou dětmi velmi oblíbení domácí mazlíčci. Kdy pořídit do domácnosti s dětmi první zvířátko a jaké vybrat? A co od domácích mazlíčků očekávat? O tom všem a o vzpomínkách na zvířata svého dětství si v podcastu Pandemické matky sobě povídají Lucka a Terka.