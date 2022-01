Uspávání, usínání, spaní. A hlavně nespaní. To je obrovské téma pro všechny čerstvé maminky a tatínky. Proč miminka často spí o tolik méně, než se píše v příručkách? Existují z nepřeberného množství tipů na usnutí dítěte nějaké osvědčené? A jak je možné, že to všechno maminky zvládnou? Další díl podcastu pandemické matky sobě pro všechny, kdo si chtějí připomenout vstávání ve dvouhodinových intervalech, houpání do úmoru a zpívání ukolébavek.