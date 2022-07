Od řídítek motokrosu k prvním místům v dortových soutěžích

Lucie tvrdí, že v rámci dortu dokáže splnit nejšílenější přání a touhy. Její portfolio to potvrzuje. Ať už si objednáte svatební, narozeninový, nebo jakýkoli jiný dort, můžete se vždy těšit na originální kousek s nezaměnitelným rukopisem, na kterém Lucie pracuje už přes 10 let. Její karikaturní postavičky, či detailně barvená a modelovaná zvířata zaujala už více než 2000 klientů a pomohla jí získat mnoho ocenění v dortových soutěžích, například v Cake International nebo ve Svatebním dortu roku.

Kvůli své dortové vášni si sice musela po grafické střední dodělávat ještě výuční list na cukrařinu, ale stálo to za to. Mohla se díky němu nechat zaměstnat v cukrárně a nasbírat potřebné zkušenosti. Po pár letech si pak otevřela vlastní dílnu, kde zatím spokojeně pracuje sama. O výpomoci prý zatím nepřemýšlí. Tvrdí, že její syn má přednost před byznysem, takže s návratem k plnému provozu dílny nespěchá. Odmítnout tak občas musí i jména, o kterých by se jiným cukrářům mohlo jen zdát.