Očima Saši Mitrofanova: Uvnitř Ruska stejné dusno jako u hranic s Ukrajinou

Pro někoho ano. Stačí se okatě nezajímat o to, co se děje, podporovat vedení státu nebo se alespoň vyhýbat boji proti korupci a čemukoli, co byť jen zavání politikou. Neplnění těchto podmínek se ale trestá. Pro lidi, kteří se chtějí projevovat svobodně a nezávisle na politice Kremlu, je dusno stejné jako u hranic s Ukrajinou.

Režim zahájil další proces s Alexejem Navalným. Z nevysvětlených důvodů, ale zjevně z obav, že v Moskvě by Navalného přítomnost, dokonce pouze v soudní síni, mohla vyvolat rozruch, odjel příslušný moskevský soud do trestanecké kolonie. Politik je obviněn z toho, že zpronevěřil 356 milionů rublů, které pocházely z peněz darovaných občany jeho Fondu boje proti korupci. Navalnyj nakonec, aniž by opustil kolonii, v ní může zůstat dalších deset i více let.