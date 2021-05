Očima Saši Mitrofanova: Sociální výtah jménem gulag

Je jí 49 let, z vlastní zkušenosti o gulagu neví nic. Přesto zastává názor, že gulag byl pro chudého sovětského rolníka, příslušníka lumpenproletariátu nebo bezprizorného vlídným místem, kde měli „teplé jídlo třikrát denně, vytápěné obydlí a jakous takous lékařskou pomoc“.

Opěvuje výhody gulagu, které podle ní spočívaly také v tom, že vězeň získával dělnickou profesi a po odchodu z gulagu byla po jeho mimořádně dobře placené práci velká poptávka. „Ano, pro elitáře byl gulag nepříjemným kontrastem v porovnání s (dobovými restauracemi) Astorií a Metropolem, ale pro stovky tisíc prostých lidí gulag sloužil – ať to zní jakkoli paradoxně – jako sociální výtah,“ píše komentátorka.

Objednávku na článek obdržela při příležitosti návratu práce vězňů do ruské ekonomiky. Ředitel Vězeňské služby Alexandr Kalašnikov oznámil, že migranty ze středoasijských muslimských zemí, kteří odjeli kvůli covidu, nahradí vězni. „Nebude to ale gulag, budou to absolutně nové důstojné podmínky,“ ujistil.